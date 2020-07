Pokémon GCC: Corviknight gratis spendendo 10€ di prodotti Pokémon da GameStop

Nell'ambito del Volantone di agosto GameStop ha lanciato una nuova promozione indirizzata a tutti gli amanti del Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, che si appresta a ricevere l'espansione Spada e Scudo - Fiamme Oscure. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

È possibile ricevere la carta di Corviknight in regalo (da Spada e Scudo Fiamme Oscure) a fronte di una spesa minima di almeno 10 euro in una singola transazione per qualsiasi prodotto di carte Pokémon. La promozione, così come tutto il Volantone, sarà valida fino al 26 agosto, ma il prodotto è soggetto ad esaurimento scorte.

Potete ammirare la Carta di Corkvinight in calce a questa notizia. Corviknight è un Pokémon di doppio tipo Volante/Acciaio di ottava generazione che può essere incontrato nella regione di Galar: "Nei cieli di Galar non ha rivali. La vista del suo corpo di acciaio nero e lucente intimorisce i suoi avversari". Possiede 160 Punti Salute e l'abilità Volotaxi: "Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per far evolvere uno dei tuoi Pokémon durante il tuo turno, puoi riprendere in mano uno dei tuoi Pokémon, ad eccezione di qualsiasi Corviknight, e tutte le carte assegnate". Il suo attacco, Vento Distruttivo, arreca 120 danni. È debole all'elettricità, ma resistente al tipo Lotta. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di recarvi presso il vostro punto vendita GameStop preferito.