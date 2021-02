Pokémon GCC Destino Splendente: i set dell'ultima espansione disponibili da GameStopZing

Il mese di febbraio ha segnato il debutto di una nuova, imperdibile espansione per il Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon: si chiama Destino Splendente, appartiene alla serie Spada e Scudo, e include più di 190 nuove carte collezionabili, tra le quali sono comprese Charizard-VMAX, Falinks-V, Rillaboom-VMAX, Poltergeist e Dedenne.

Se siete interessati ad acquistare i nuovi componenti del set, allora sappiate che potete farlo anche da GameStopZing. La Collezione Premium di Destino Splendente è venduta a 49,98 euro e include 1 carta promozionale impressa in modo speciale a scelta tra Crobat-V cromatico o Dragapult-V cromatico, 1 carta promozionale impressa in modo speciale a scelta tra Crobat-VMAX cromatico o Dragapult-VMAX cromatico, 1 carta gigante a scelta tra Crobat-VMAX cromatico o Dragapult-VMAX cromatico, 1 moneta a scelta con Crobato e Dragapult, 7 buste dell'espansione Destino Splendente e 1 carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Online. Il Set Allenatore Fuoriclasse è invece proposto a 69,98 euro, e offre 10 buste dellʼespansione Destino Splendente del GCC Pokémon, 1 carta promozionale olografica di Eevee-VMAX, 65 bustine protettive con Eevee nella sua forma Gigamax, 45 carte Energia del GCC Pokémon, 1 guida giocatore per l’espansione Destino Splendente, 1 regolamento del GCC Pokémon, 6 dadi segnalini danno, 1 dado lancia-moneta valido per legare, 2 segnalini delle condizioni speciali in plexiglas, 1 cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto e 1 carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online. La Collezione Pikachu-V da 29,98 euro, inoltre, contiene 1 carta promozionale olografica di Pikachu-V, 1 carta olografica gigante di Pikachu-V, 4 buste dell’espansione Destino Splendente e 1 carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online.



Non è finita qui: da GameStopZing trovate anche il Portfolio a 14,98 euro, i Mini Tin da Collezione (assortito) a 12,98 euro, i Tin da Collezione (assortito) a 34,98 euro e la Festa di Matti Pin Collection (Assortito) a 19,98 euro. Se siete interessati, potete recarvi in uno dei negozi della catena (nel rispetto delle norme vigenti) oppure sul sito ufficiale di GameStopZing.