Pokémon GCC: Jumbo Charizard gratis comprando 20€ di carte da GameStop

A pochi giorni dal debutto della nuova espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, GameStop lancia una nuova iniziativa indirizzata a tutti gli allenatori intenzionati ad espandere il proprio deck.

A partire dall'11 marzo 2022, spendendo più di 20 euro nell'acquisto di Carte Pokémon riceverete in regalo la Carta Promo Jumbo Charizard. Si tratta di un grande incentivo per l'acquisto delle carte della nuova espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti, lanciata lo scorso 25 febbraio. Dirigetevi in negozio se desiderate maggiori informazioni. L'offerta fa parte del Volantone di GameStop di marzo, che ha dato una rinfrescata a tutte le offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandise e tantissimi altri prodotti.

L'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti, per chi non lo sapesse, vanta una collezione composta da oltre 170 carte, tra le quali spiccano 20 potenti Pokémon-V, 3 giganteschi Pokémon-VMAX e 4 esemplari dei nuovissimi Pokémon-V ASTRO. Questi ultimi rappresentano un'evoluzione dei Pokémon-V dotata di uno straordinario Potere V ASTRO, abilità speciali o attacchi in grado di capovolgere le sorti della partita. In aggiunta, si segnalano anche 30 carte con una speciale illustrazione nel set speciale chiamato Galleria degli Allenatori, più di 20 carte Allenatore e 1 nuova carta Energia speciale.