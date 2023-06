Pokemon GCC Live è disponibile con l'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea

Come preannunciato da The Pokemon Company con le tempistiche di lancio della versione finale di Pokemon GCC Live, The Pokemon Company rende ufficialmente disponibile la nuova edizione del Gioco di Carte Collezionabili di Pokemon su PC, Mac e sistemi iOS e Android.

Al termine della fase di Beta globale tenutasi in questi mesi, The Pokemon Company International apre ufficialmente i server della versione 1.0 di Pokemon GCC Live e, contemporaneamente, rende disponibile la nuova espansione del GCC Pokémon: Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo del gioco di carte collezionabili ufficiale di Pokemon offre a tutti gli Allenatori la possibilità di collezionare e lottare con nuovi Pokémon-ex e Pokémon-ex Teracristal, dopo aver effettuato l’accesso i giocatori riceveranno un mazzo Chien-Pao-ex nel Pass lotta di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: è anche possibile sbloccare un mazzo Forretress-ex nel Pass premium riscattando i cristalli guadagnati al completamento degli obiettivi giornalieri.

L'accesso alla versione finale di Pokemon GCC Live offre a tutti gli appassionati l'opportunità di cimentarsi in sfide con obiettivi quotidiani, oggetti da sbloccare tra avatar e accessori, attività popolari come costruire mazzi e lottare con gli amici e partecipare alle battaglie di varie modalità.

La versione 1.0 di Pokemon GCC Live può essere scaricata gratuitamente su App Store e Google Play, oppure direttamente dal portale di Pokemon.it/GCCL su sistemi Windows e Mac.