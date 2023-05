Pokemon GCC Live è pronto: la versione finale ha una data su PC, Mac, iOS e Android

Sono trascorsi esattamente sei mesi dalla partenza della Beta di Pokemon GCC Live e per The Pokemon Company è giunta l'ora di annunciare la data di lancio della versione finale del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Live su PC, Mac e sistemi mobile iOS e Android.

Sviluppato e pubblicato da The Pokémon Company International, il GCC Pokémon Live offre a tutti gli Allenatori l'opportunità di divertirsi con il card game di Pokemon in un nuovo formato digitale e completamente gratuito. Il titolo consente ai giocatori in erba e agli Allenatori più esperti l'accesso a un sistema facile e divertente per cimentarsi nelle sfide di Pokemon GCC, con tante modalità fruibili per sbloccare oggetti, avatar e accessori personalizzabili partecipando ad attività sempre inedite.

La pubblicazione della versione 1.0 di Pokemon GCC Live è fissata per l'8 giugno 2023 su dispositivi mobile iOS e Android, come pure su PC Windows e sistemi MacOS. La chiusura della fase di Beta testing e la partenza ufficiale di Pokemon GCC Live sarà accompagnata dal lancio della nuova espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, anch'essa prevista per l'8 giugno per consentire ai giocatori di lottare con le nuove carte dei Pokemon-ex e Teracristal.

Per festeggiare questa doppia ricorrenza, i giocatori che accederanno al titolo tra il 2 maggio e il 6 giugno riceveranno degli speciali accessori personalizzati, tra cui delle bustine protettive, un portamazzo e una moneta. Avete già dato un'occhiata al Set Tempesta Argentata di Spada e Scudo per Pokemon GCC?