Pokémon GCC: in regalo la Carta Gigante di Decidueye, ecco come e dove ritirarla

Per celebrare il lancio dell'espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale per il Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, The Pokémon Company ha stretto un nuovo accordo con Toys Center per la distribuzione gratuita di una carta gigante di Decidueye di Hisui-V Astro. Ecco come ottenerla.

Per ricevere in regalo una carta promozionale gigante di Decidueye di Hisui-V Astro dovete recarvi presso uno dei punti vendita Toys Center aderenti all'iniziativa e spendere almeno 25 euro in prodotti del GCC Pokémon. L'iniziativa è cominciata il 27 maggio e andrà avanti fino ad esaurimento scorte. Potete trovare il Toys Center più vicino a voi consultando questa pagina, dove sono disponibili anche i recapiti telefonici per chiedere informazioni.

Decidueye di Hisui-V Astro possiede 270 PS e un'abilità chiamata Piumecapriola: "Puoi scartare fino a tre carte Energia dalla tua mano. Questo attacco infligge 30 danni in più per ogni carta che hai scartato in questo modo". L'abilità V-Astro è invece Astro della Fortuna: "Durante il tuo turno, puoi pescare fino ad avere otto carte in mano. Non puoi usare più di un potere V-Astro a partita".

Già che ci siamo, segnaliamo che da GameStop è invece possibile ricevere in regalo un Typhlosion di Hisui spendendo 20 euro nell'acquisto di carte Pokémon.