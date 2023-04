Pokémon GCC, Scarlatto e Violetto: GameStop regala la carta speciale di Lechonk

Mentre gli Allenatori di Paldea si preparano ad affrontare il nuovo Raid di Pokémon Scarlatto e Violetto dedicato a Ditto, il team di GameStop annuncia un'interessante iniziativa promozionale.

Presso tutti gli store della catena videoludica è infatti ora possibile ottenere uno speciale omaggio legato al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Con una spesa minima di 25 euro correlata a prodotti del card game di The Pokémon Company, gli aspiranti Maestri di Pokémon possono infatti avere in regalo una carta speciale con protagonista Lechonk. Parte della serie a tema Pokémon Scarlatto e Violetto, la carta da collezione si mostra nella seguente immagine: Al suo interno, il Pocket Monster di ottava generazione presenta 60 punti salute ed è in grado di sferrare gli attacchi Odore Repellente e Fuggi Fuggi. L'offerta è valida esclusivamente presso i punti vendita di GameStop e resterà attiva per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo giovedì 8 giugno 2023, salvo esaurimento scorte.

Proprio di recente, The Pokémon Company ha alzato il sipario sulle prime carte promo dell'espansione Scarlatto e Violetto del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Sulla scia dell'annuncio del DLC Il Tesoro dell'Area Zero in arrivo su Nintendo Switch nel 2023, l'ottava generazione di Pocket Monster è pronta a esordire anche in formato cartaceo.