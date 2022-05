Pokémon GCC: svelate nuove potenti carte dell'espansione Pokémon GO

Per addolcire l'attesa per il lancio dell'espansione Pokémon GO per il Gioco di Carte Collezionabili dei Pokémon, The Pokémon Company ha svelato una nuova serie di potenti e memorabili carte. Dai formidabili mostri leggendari fino all'insidioso Ditto, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Melmetal-VMAX

Il mastodontico Melmetal fa il suo debutto nel Gioco di Carte Collezionabili nella sua forma VMAX, dotata del formidabile attacco Gigadevastazione, il quale causa 160 danni più altri 60 per ogni Energia Metallo aggiuntiva a esso assegnata, per un massimo di 280 danni con cinque Energie assegnate. Nonostante le versioni Gigamax non siano ancora comparse in Pokémon GO, Melmetal fa il suo ingresso anche nella sua colossale forma Gigamax.

Articuno, Zapdos e Moltres

I tre Pokémon Leggendari classici, ai quali sono ispirati gli emblemi delle tre squadre di Pokémon GO per dispositivi mobili, vantano abilità potentissime che rispecchiano i rispettivi punti di forza. Simbolo Ghiacciato, Simbolo Fulminante e Simbolo Fiammeggiante potenziano i Pokémon Base alleati dello stesso tipo e fanno sì che i loro attacchi infliggano 10 danni in più al Pokémon attivo dell'avversario. Gli effetti, inoltre, si moltiplicano quando più Articuno, Zapdos o Moltres sono in gioco.

Bidoof e Bibarel

La vera forza di Bidoof, che se ne sta tranquillo tranquillo a fare una pausa su una roccia lungo un corso d'acqua, è la sua evoluzione, Bibarel. L'abilità Diga Rassicurante di Bibarel impedisce ai vostri avversari di usare abilità, carte Strumento o carte Aiuto.

Ditto

Quella di Ditto è una carta unica, dal momento che presenta su di essa un adesivo raffigurante un altro Pokémon, una caratteristica che rispecchia l'abilità del Pokémon Mutante. Tenete presente tuttavia che il Pokémon sopra Ditto non può essere usato nelle competizioni ufficiali, difatti presenta un simbolo speciale al posto del tipico simbolo per la registrazione al torneo. La carta sta già mandando in confusione i collezionisti, che non sanno se staccare o meno l'adesivo.