Pokémon GCC: svelati i Set di Carte Collezionabili dell'espansione Pokémon GO

Dopo aver annunciato i Set di Spada e Scudo Lucenzetta Siderale di Pokemon GCC, The Pokémon Company amplia l'offerta contenutistica del proprio Gioco di Carte Collezionabili presentando ufficialmente tutti i Set dell'espansione dedicata a Pokemon GO.

Nata dalla collaborazione con gli sviluppatori del kolossal free to play Pokemon GO, il nuovo Set del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon porta in dote numerosi prodotti per tutti gli Allenatori appassionati del trading card game.

Come sottolineato dagli stessi rappresentanti dell'azienda nipponica, la prima ondata di prodotti legati all'espansione è attesa al lancio dall'1 luglio 2022 presso i rivenditori autorizzati, con ulteriori iniziative commerciali che coinvolgeranno i negozi nei mesi successivi.

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione premium Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione speciale Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Scatole da collezione Pokémon GO - Poké Ball del GCC Pokémon

Miniscatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon

Mazzi Lotta V Pokémon GO del GCC Pokémon (incluso il set con due mazzi)

Collezione Portamazzo Premier Pokémon GO del GCC Pokémon

Collezioni con spilla Pokémon GO del GCC Pokémon

I prezzi dei singoli pacchetti e delle collezioni a tema Pokemon GO verranno annunciati successivamente. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata in anteprima agli stand che ospiteranno i pacchetti di Carte Collezionabili Pokemon della Squadra Istinto, Saggezza e Coraggio.