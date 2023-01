Pokémon Giallo: una copia da 10 mila dollari è stata distrutta dalla dogana statunitense

In un mondo videoludico ormai largamente convertito al digitale continua a sopravvivere e prosperare il mercato del collezionismo, alimentato da appassionati disposti a spendere cifre anche molto alte per assicurarsi i pezzi più pregiati, rari ed esclusivi in circolazione.

Non tutti, in ogni caso, sono in grado di apprezzare le gioie del collezionismo e il valore di determinati pezzi, sicuramente non i dipendenti della dogana statunitense che si sono macchiati di un atto imperdonabile per un appassionato: distruggere una copia originale, sigillata e autenticata di Pokémon Giallo per Nintendo Game Boy.

A raccontare la vicenda, accaduta ad un suo caro amico, è stato Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios (software house attualmente al lavoro su System Shock 2: Enhanced Edition). "Un mio amico ha ricevuto questa copia sigillata e valutata di Pokémon Giallo. La dogana statunitense: ha rotto la custodia in acrilico, stracciato e gettato via il sigillo, rimosso il fronte della confezione. Forse non sono dei fan di Wata Games?". La foto allegata mostra chiaramente l'enorme danno arrecato alla copia, che ha automaticamente perso la quasi totalità del suo valore sul mercato del collezionismo.

Kick non ha svelato l'ammontare pagato dall'amico per assicurarsi questo pregiatissimo prezzo, dunque c'hanno pensato i nostri colleghi di GamesRadar+ a fare due conti. Normalmente, copie in buone condizioni nella loro confezione originale, nonché complete di cartucce e manuale, vengono vendute a circa 200 dollari su piattaforme come eBay. Questa, in ogni caso, era sigillata e classificata da Wata Games con un rating A+ e un punteggio di 9,2. In altre parole, si trattava di un gioco in "condizioni eccezionali" con un "sigillo in condizioni quasi pari al nuovo". Attualmente non è possibile trovare un pezzo identico in vendita, tuttavia al momento su eBay.uk c'è un Pokémon Giallo con score A+ 9,4 proposto a 10,500 dollari. Quindi, in teoria, la copia andata distrutta doveva valere poco meno.

L'amico di Kick continua ad essere inondato di messaggi di supporto e vicinanza, purtroppo tutto l'affetto che sta ricevendo non potrà in nessun modo riparare la copia di Pokémon Giallo irrimediabilmente deturpata dalla dogana statunitense.