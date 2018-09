Pokemon Gioco di Carte Collezionabili: arriva l'espansione Trionfo dei Draghi!

Gli allenatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon possono ora avere accesso a una nuova espansione: Trionfo dei Draghi. Inoltre, a partire dal 16 ottobre, tutti gli Allenatori avranno modo di aggiungere un Poipole cromatico alla loro squadra di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna.

Il nome non mente e l’espansione Trionfo dei Draghi infatti ospita un’orda di draghi del mondo Pokémon come Reshiram-GX, Salamence-GX, Dragonite-GX e ovviamente Charizard!



La speciale espansione Trionfo dei Draghi conterrà più di 65 carte, tra cui:

Sei Pokémon-GX

Quattro carte Pokémon-GX con illustrazioni a figura intera

Quattro carte Pokémon-GX rare arcobaleno

Due nuove carte stella prisma

Due carte Aiuto con illustrazioni a figura intera

Ogni busta contiene dieci carte dell’espansione, tra cui almeno due carte olografiche, e una carta Energia base. Le carte variano a seconda delle buste. Le buste di espansione della speciale espansione Trionfo dei Draghi saranno disponibili solo in alcuni prodotti selezionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, inclusi collezioni Pokémon-GX e altri.



Inoltre, a partire dal 19 ottobre 2018, i giocatori iscritti alla newsletter del Club Allenatori di Pokémon riceveranno un codice che permette di ottenere un Poipole cromatico in Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna. Quando sale di livello e conosce Dragopulsar, l'Ultracreatura di tipo Veleno Poipole si evolve in Naganadel, di tipo Veleno e Drago. Per ricevere la newsletter, crea un account gratuito per il Club Allenatori di Pokémon entro il 10 ottobre 2018, ricordando di dare il consenso per ricevere comunicazioni di marketing.