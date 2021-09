Pokemon: Gioco di Carte Collezionabili Live è in arrivo su PC, iOS e Android

I vertici di The Pokemon Company presentano ufficialmente Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live, la nuova versione per PC e sistemi mobile iOS e Android del trading card game sui Pokemon.

Nel presentare GCC Pokemon Live come parte dei festeggiamenti per il 25° anniversario di Pokemon, la compagnia giapponese legata a Nintendo descrive il progetto come un'estensione dell'esperienza offerta dal trading card game "canonico".

Attraverso questa app, i più esperti potranno affinare le proprie capacità e i neofiti avranno a disposizione tutta una serie di strumenti per imparare a giocare al GCC di Pokemon. Tra le funzionalità accessibili, non mancherà ovviamente lo strumento interattivo per creare il proprio mazzo ideale e il modulo per accedere alle sfide contro gli Allenatori sparsi per il mondo. Ci sarà spazio anche per un sistema di personalizzazione del proprio avatar e degli accessori provenienti dal GCC Pokemon originario, oltre a delle avventure giornaliere e delle attività supplementari che terranno impegnati gli appassionati.

Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live sarà disponibile entro fine 2021 su PC e sistemi mobile iOS e Android con la formula dei free-to-play (sarà quindi possibile scaricare gratuitamente l'app su PC, smartphone o tabled) e localizzazione in Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo e Portoghese.