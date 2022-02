Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Live: parte la Closed Beta in Canada

La Closed Beta di Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Live è ai nastri di partenza in Canada. A confermarlo è stata The Pokémon Company in persona, e sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2022 su PC e dispositivi mobile.

Dopo il rinvio al 2022 di Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Live, con gli autori che si sono presi tutto il tempo aggiuntivo necessario per perfezionare l'opera, sembra quindi che non manchi troppo al debutto della versione completa. La Closed Beta è al momento pensata unicamente per i giocatori canadesi, ma può essere un segnale del fatto che i lavoro sono ormai a buonissimo punto e, quindi, una Beta anche per il resto del mondo potrebbe non tardare affatto. Il tutto senza dimenticare il Pokémon Day del 27 febbraio 2022, dove è altamente probabile che arrivino ulteriori conferme sul lancio del gioco free to play nei prossimi mesi.

Ricordiamo che Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Live è la nuova versione di Pokémon Trading Card Game Online, molto più ricca e perfezionata sul piano ludico. Il regolamento è il medesimo della versione cartacea del GCC Pokémon e consentirà ai giocatori di collezionare carte in grandi quantità, creando i propri mazzi per sfidare altri giocatori di tutto il mondo, con aggiornamenti regolari che aggiungeranno i futuri mazzi tematici espandendo ulteriormente l'esperienza offerta dal gioco.