Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live disponibile ora su smartphone e PC in Beta

The Pokemon Company e Game Freak hanno pubblicato la Beta Globale di Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live, nuova edizione del client che permette di collezionare le carte Pokemon in formato digitale e sfidare gli amici online.

Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live è disponibile ora su iPhone, iPad, Android, PC e Mac OS, per il download potete seguire i seguenti link.

I giocatori di Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live possono costruire il proprio mazzo personalizzato e aggiungere carte scansionando codici e scambiando i cristalli guadagnati giocando con delle bustine di espansione oppure partecipando alle sfide giornaliere. Una volta creato un mazzo bisogna ovviamente scendere in battaglia sfidando allenatori e partecipando alle sfide, non mancano inoltre attività multigiocatore e la possibilità di personalizzare il proprio avatar.

Pokemon Gioco di Carte Collezionabili Live è tradotto in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese, attualmente l'app è in fase Beta Globale e il gioco è continuo sviluppo, il team ha promesso aggiornamenti costanti per migliorare l'esperienza e aggiungere ulteriori contenuti. Una bella occasione dunque per giocare online con le carte Pokemon, i dispositivi compatibili sono molteplici e l'app è disponibile su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS, su PC Windows e Mac OS.