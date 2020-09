Pokemon Gioco di Carte: ecco come ottenere Eternatus-V gratis fino ad esaurimento scorte

Continua la promozione legata al Gioco di Carte Collezionabili Pokemon. Nei negozi Toys Center è possibile ottenere la carta promozionale gigante Eternatus-V del set di espansione Spada e Scudo Fiamme Oscure, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Spendendo almeno 15 euro in prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon presso i negozi Toys Center, in tutta italia potrete ricevere una carta promozionale gigante di Eternatus-V con il logo dell'espansione Spada e Scudo Fiamme Oscure. Le scorte sono limitate, l'iniziativa non ha una data di scadenza ma le carte promozionali resteranno disponibili solo per un periodo limitato e come detto fino ad esaurimento delle scorte dei singoli punti vendita.

Con 10 euro di spesa in prodotti Pokemon da GameStop otterrete invece la carta promozionale di Corviknight gratis: "Nei cieli di Galar non ha rivali. La vista del suo corpo di acciaio nero e lucente intimorisce i suoi avversari. Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per far evolvere uno dei tuoi Pokémon durante il tuo turno, puoi riprendere in mano uno dei tuoi Pokémon, ad eccezione di qualsiasi Corviknight, e tutte le carte assegnate".

Una bella occasione per ottenere due carte esclusive a tiratura limitata, non reperibili in altri modi rispetto a quelli citati qui sopra.