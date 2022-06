Pokémon: un gioco post-apocalittico immaginato da un fan, vi piacerebbe?

In attesa che i mostriciattoli di Nintendo tornino in azione in Pokémon Scarlatto e Violetto, un fan noto su Twitter come asteroid_ill ha mostrato una sua personale interpretazione di Pokémon che vira su un'impostazione estetica e narrativa decisamente inusuale per il franchise.

La serie di concept art mostrate su Twitter dall'artista fanno parte del progetto "Journey", ovvero una reinterpretazione della serie di Pokémon in chiave post-apocalittica. Nelle immagini che potete gustarvi tramite il filmato che vi abbiamo proposto in apertura possiamo osservare un'intrepida allenatrice che fissa la desolata ambientazione costellata di grattacieli in cui il fan ha immaginato questo potenziale capitolo di Pokémon. In seguito abbiamo alcuni esemplari selvatici di Rattata, Poliwag, Politoed e Mudkip sparsi in un'ambientazione grigia e annebbiata, nel mentre Latios e Latias sorvolano i punti urbani della città in rovina. L'autore non ha dimenticato di aggiungere un'interfaccia utente, tanto minimale quanto funzionale.



Naturalmente si tratta di un progetto che non è destinato a diventare un titolo vero e proprio, tuttavia potrebbe trattarsi di un interessante spunto per diversificare la serie di Pokémon con una declinazione che difficilmente ci si aspetterebbe da Nintendo, che invece ha storicamente puntato su tematiche e atmosfere ben diverse. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gioco di Pokémon post-apocalittico?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle nostre pagine potete consultare la lista dei Pokémon di nona generazione confermati per questo nuovo capitolo.