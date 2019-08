Pokémon Global Link non sarà supportato da Spada e Scudo per Nintendo Switch

Il servizio Pokémon Global Link (PGL) arricchisce l'esperienza dei giochi dedicati ai mostri più famosi del pianeta da diverse generazioni, fin da Bianco e Nero del 2010. Ebbene, è ora di dirgli addio, visto che sta per andare in pensione. Nintendo ha annunciato che Pokémon Spada e Scudo, titoli in arrivo a novembre su Switch, non lo supporteranno.

Ciò, tuttavia, non significa che i due nuovi titoli saranno sprovvisti di funzionalità di rete. Sarà possibile accedere alle Lotte a Punteggio e alle Gare Online semplicemente attraverso le funzioni di connettività di Nintendo Switch. Inoltre, non sarà necessario usare il Sincrogioco, mentre i Servizi e le funzionalità del PGL come le classifiche, le regole scaricabili e il calendario degli eventi saranno accessibili su Pokémon HOME, che verrà lanciato su dispositivi iOS e Android all'inizio del prossimo anno. Ne approfittiamo per ricordarvi che, com'è ormai consuetudine sull'ibrida, per giocare online sarà richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati il prossimo 15 novembre. Proprio quest'oggi Game Freak ha pubblicano un nuovo video con la partecipazione del Game Director Shigeru Ohmori, che ci ha portati alla scoperta del Centro Pokémon, del Laboratorio Pokémon e delle stazioni ferroviarie di una delle città della regione di Galar.