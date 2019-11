Il Pokémon Global Link di Sole, Ultrasole, Luna e Ultraluna chiuderà a febbraio

Dopo oltre nove anni di onorato servizio, il Pokémon Global Link si appresta a chiudere i battenti. Il servizio, ancora attivo in Pokémon Sole, Ultrasole, Luna e Ultraluna, verrà definitivamente disattivato alle ore 00:59 del 25 febbraio 2020.

Una volta che il servizio non sarà più disponibile, non potrete più utilizzare le funzionalità di gioco che richiedono una connessione al PGL per i videogiochi sopra menzionati, tra cui le Lotte a Punteggio e le Gare Online. In ogni caso, potrete ancora sfidare online gli altri allenatori individualmente e scambiare Pokémon.

La disattivazione dei servizi Pokémon Global Link non è affatto una cosa insolita, dal momento che è già avvenuta in passato per i titoli delle vecchie generazioni (il debutto di PGL, ricordiamo, è avvenuto con Bianco e Nero del 2010). Stavolta, tuttavia, segnerà il suo pensionamento definitivo, visto che Pokémon Spada e Scudo non supportano il Pokémon Global Link. Pokémon Spada e Scudo forniranno servizi simili alle Gare Online (la prima è prevista per il 6 dicembre) e alle Lotte a Punteggio, ma per funzionare utilizzeranno i servizi online di Nintendo Switch e non avranno bisogno di un sito esterno. Altre funzionalità del PGL come le classifiche, le regole scaricabili e il calendario degli eventi saranno invece accessibili su Pokémon HOME, che verrà lanciato su dispositivi iOS e Android all'inizio del 2020.

Dispiaciuti per la chiusura di Pokémon Global Link? Game Freak ha preparato un regalo d'addio davvero speciale: accedendo al servizio entro la data di chiusura, riceverete un codice di 16 cifre per riscattare il Munna di Fennel, direttamente da Pokémon Bianco e Nero.