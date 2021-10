Pokémon GO sarà qui per altri 10-15 anni, anche quando finiranno i mostri da aggiungere

Pokémon GO è uno dei giochi più popolari del pianeta e i suoi creatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Nel corso di una recente intervista concessa ad Eurogamer, i ragazzi di Niantic sono sicuri di avere tutte le carte in regola per andare avanti altri 10-15 anni...

Durante una chiacchierata con Eurogamer.net, Philip Marz di Niantic ha fatto sapere di avere grandi piani per il futuro di Pokémon GO: nonostante abbia già compiuto cinque anni, il gioco in realtà aumentata è ancora ben lontano dalla sua fine.

"Personalmente, credo che oggi sia tutto ancora più emozionante, dal momento che abbiamo collezionato tanti bei ricordi negli ultimi cinque anni, sia legati all'evoluzione del gioco, sia alle esperienze che abbiamo vissuto in esso", ha dichiarato Marz. "Le sfide che abbiamo dovuto affrontare recentemente ci hanno portato a definire un nuovo approccio per il gioco [riferendosi alla pandemia e alla nuova modalità da casa per Pokémon GO, ndr]. Dal punto di vista tecnologico, siamo ancora molto lontani dalla fine del tunnel".

Prima o poi, in ogni caso, i Pokémon finiranno. Cosa succederà al gioco quando non ci saranno più mostriciattoli da aggiungere? "Da un punto di vista contenutistico, anche se c'è un limite per il numero di Pokémon che possiamo aggiungere, stiamo già pensando ad un paio di iniziative per mantenere il gioco sulla cresca dell'onda, che dovrebbero aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo di rendere Pokémon GO un gioco infinito. Non solo per i prossimi 5 anni, ma forse anche per i prossimi 10-15 anni. Non sappiamo cosa succederà, ma i risultati degli ultimi cinque anni sono di buon auspicio".



Si tratta di un ambizioso obiettivo a lungo termine. Nel breve, invece, sono previsti diverse migliorie ai PokéStop e altro ancora.