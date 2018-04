Pokémon GO: il 10 aprile inizierà un evento dedicato ai mostri di prima generazione

Allenatori, preparatevi. In una recente newsletter inviata agli iscritti, Niantic ha annunciato che martedì 10 aprile prenderà il via in Pokèmon GO uno speciale evento dedicato ai mostriciattoli di prima generazione della regione di Kanto.

Purtroppo, è tutto quello che possiamo riferirvi al momento, poiché gli sviluppatori sono stati piuttosto misteriosi al riguardo. Ecco tutto ciò che hanno scritto: "Allenatori, a partire dal 10 aprile organizzeremo un evento speciale in onore della regione di Kanto in Pokémon GO! Tenete gli occhi aperti e controllate il sito ufficiale di Pokémon GO e canali social per ulteriori informazioni legate all'evento".

Tutto qui. Al momento, quindi, non possiamo far altro che attendere pazientemente e tenere d'occhio i social, fortunatamente non dovremo attendere molto. Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Se avete qualche idea al riguardo non esitate a farcela conoscere nei commenti!

Pokémon GO può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android. Recentemente ha dato il benvenuto alla nuova funzionalità di ricerca, che offre ricompense al raggiungimento di determinati obiettivi. Vi ricordiamo, infine, che domenica 15 aprile dalle 11:00 alle 14:00 si svolgerà il quarto Community Day, interamente dedicato a Mareep.