Pokémon GO: il 13 giugno Horsea apparirà più frequentemente, anche in versione Shiny

L'estate rovente di Pokémon GO sta per iniziare. Da domani 13 giugno al 16 giugno si svolgerà il Pokémon Go Fest di Chicago, durante il quale tutti gli allenatori del mondo dovranno collaborare per ottenere delle ghiotte ricompense.

In occasione di tale evento, a partire dalle ore 18:00 di domani 13 giugno, i Pokémon di tipo acqua Horsea cominceranno ad apparire allo stato selvatico con maggior frequenza del solito. I più fortunati tra voi avranno persino l'opportunità di incontrarlo nella sua variante cromatica! "Horsea si nutre di piccoli insetti e del muschio trovato sugli scogli. Se la corrente oceanica si fa rapida, avvolge la coda attorno agli spuntoni di roccia o ai coralli per evitare di essere spazzato via". Un'occasione decisamente da non perdere per tutti gli allenatori intenzionati a rimpolpare il proprio Pokédex.

Ne approfittiamo per segnalarvi che il Community Day di Slakoth verrà ripetuto nel corso dell'estate. Durante l'evento dello scorso sabato, infatti, si sono verificati dei gravi problemi che hanno impedito al mostriciattolo pigrone di apparire. La data precisa, purtroppo, non è ancora stata rivelata. Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale.