Pokemon GO: ecco i 16 nuovi mostri di quarta generazione

Niantic Labs ha aggiornato Pokemon GO rendendo disponibili ben sedici nuovi Pokemon di quarta generazione, tra cui Cherubi, Gible, Hippopotas, fortemente legati ai nuovi Moduli Esca Glaciale, Muschioso e Magnetico.

Tra i nuovi Pokemon di quarta generazione introdotti in Pokemon GO troviamo Burmy, Cherubi, Gabite, Gharchomp, Leafon, Glaceon, Gible, Gastrodon e Shellos:

Pokemon GO 4a Generazione

Burmy Wormadam Mothim Cherubi Cherrim Shellos Gastrodon Gible Gabite Garchomp Hippopotas Hippowdon Magnezone Leafeon Glaceon Probopass

Nelle prossime settimane Niantic Labs ha in programma tante altre novità per Pokemon GO, il gioco festeggia quest'estate il suo terzo compleanno e la compagnia sembra voler celebrare questo avvenimento con una lunga serie di eventi sparsi in tutto il mondo, maggiori dettagli verranno condivisi più avanti nelle prossime settimane.

Inizia oggi invece la settimana di Raid straordinaria che vi permetterà di catturare alcuni Pokemon esclusivi solitamente non presenti nel gioco, è invece terminato l'evento dedicato a Detective Pikachu.