Pokémon GO: 2019 da record per Niantic, è l'anno migliore di sempre

Sembra proprio che l'anno appena terminato sia stato il migliore di sempre per Niantic Games e il suo Pokémon GO, che nonostante gli anni sulle spalle continua ad essere uno dei giochi per smartphone più popolari.

Osservando con attenzione i dati pubblicati nelle ultime ore sul portale Sensor Tower possiamo infatti notare come i ricavi della software house nel corso del 2019 abbiano raggiunto l'incredibile cifra di 894 millioni di dollari. Parliamo di una cifra di gran lunga superiore a quella messa da parte negli anni precedenti, dal momento che nel 2016 sono stati registrati incassi pari a 832 milioni, 589 milioni nel 2017 e 816 nel 2018. Il paese che ha maggiormente contribuito al raggiungimento di questa cifra nel 2019 è l'America con 335 milioni seguita dal Giappone con 286 milioni e dalla Germania con 54 milioni. Pare inoltre che il 54% dell'utenza abbia effettuato acquisti in game su dispositivi Android, che risultano quindi più popolari degli smartphone targati Apple.

Sembra quindi che il gioco sia in costante crescita grazie soprattutto al supporto continuo da parte degli sviluppatori, che continuano ad aggiungere gratuitamente nuove funzioni come la possibilità di segnalare modifiche a Palestre o PokéStop e la recente introduzione della funzionalità che prende il nome di Compagni d'Avventura, la quale permette di aumentare il legame tra gli allenatori e le proprie creature preferite ottenendo premi e bonus di vario genere.

A proposito di novità in arrivo per il gioco Niantic, vi ricordiamo che la creatura dalle sembianze simili a quelle di un pinguino, Piplup, sarà il protagonista assoluto del community day di gennaio 2020 di Pokémon GO.