Pokémon GO e 2022: data e bonus gratis per il Community Day di gennaio

Mentre gli Allenatori di tutto il mondo di dedicano alle Ricerche sul Campo invernali di Pokémon GO, il team di Niantic è già pronto a traghettare il free to play nel nuovo anno.

La software house ha infatti già confermato l'intenzione di proseguire con la tradizione dei Community Day mensili, che riprenderà puntuale all'alba del nuovo anno. In particolare, l'appuntamento è fissato per la giornata di domenica 16 gennaio 2022. Per questo primo Community Day, Niantic ha deciso di rendere protagonista assoluto Spheal, creatura di tipo Ghiaccio/Acqua, introdotta con la Terza Generazione di Pocket Monster Game Freak. Il Pokémon apparirà dunque con grande frequenza allo stato selvatico per l'intera giornata.



Catturando molti esemplari di Spheal, gli Allenatori di Pokémon GO potranno ambire ad ottenere un Walrein in grado di sferrare l'attacco veloce Polneve e l'attacco caricato Gelolancia. In aggiunta, per il Community Day di gennaio 2022, Niantic ha in serbo una speciale storia di ricerca speciale. Intitolata "Rotolando con Spheal", quest'ultima sarà accessibile con un biglietto speciale proposto a 1 dollaro.



Come da tradizione per i Community Day di Pokémon GO, non mancheranno poi i bonus gratuiti, tra i quali ricordiamo la possibilità di ottenere il Triplo dei PE da cattura. In aggiunta, Aromi e Moduli Esca avranno una durata di tre ore, mentre scattando alcune foto sarà possibile ricevere una sorpresa. Infine, tutti gli Allenatori potranno ottenere gratuitamente 30 Ultra Ball nello store in-game.