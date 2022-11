Pokémon GO, 22 Shiny possono bastare? Svelate le date dell'ultimo Community Day del 2022

Messi alle spalle il Community Day Classico di Dratini e l'ultimo Community Day della Stagione della Luce, che lo scorso 12 novembre ha visto come protagonista Teddiursa, Niantic ha già pensato al gran finale del 2022. Per salutare un anno di grandi avventure e scoperte, i curatori di Pokémon GO hanno annunciato un ricchissimo evento di due giorni.

L'ultimo Community Day del 2022

Il Community Day finale dell'anno avrà una durate estesa di ben due giorni e si svolgerà sabato 17 dicembre e domenica 18 dicembre. Nel corso delle due giornate programmate, gli Allenatori avranno l'opportunità di rincontrare tutti i mostriciattoli che si sono resi protagonisti dei Community Day del 2021 e del 2022. Stiamo dunque parlando di ben 22 Pokémon, ai quali vanno ad unirsi anche le rispettive 22 varianti cromatiche! I mostriciattoli di questa tipologia, anche noti come shiny, sono notoriamente restii a farsi vedere dagli Allenatori e sono dunque dotati di una bassa frequenza di comparsa. Con 22 Pokémon cromatici in giro per il mondo, in ogni caso, le probabilità di pescarne uno si alzeranno inevitabilmente...

Quali Pokémon ci saranno?

A rappresentare l'annata 2021 ci saranno Machop, Budew, Fletchling, Snivy, Swablu, Gible, Tepig, Eevee, Oshawatt, Duskull e Shinx, mentre dal 2022 arriveranno Spheal, Bulbasaur, Hoppip, Sandshrew, Mudkip, Stufful, Alolan Geodude, Deino, Starly, Zigzagoon, Reggenrola, Litwick, Dratini e Teddirursa. Oltre a questi Pokémon, chiaramente, bisogna considerare anche le rispettive evoluzioni!

Verso il 2023!

Niantic si è anche portata avanti svelando con un buon anticipo le date dei primi tre Community Day del 2023. Tirate fuori l'agenda e prendete nota:

Sabato 7 gennaio 2023

Sabato 21 gennaio 2023 (Community Day Classico)

Domenica 5 febbraio 2022

Ne approfittiamo per ricordarvi che, in celebrazione del lancio della nona generazione di creature, Pokémon GO ha appena dato il benvenuto ad una serie di oggetti per avatar ispirati a Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch