Pokémon GO, il 24 novembre il Team GO Rocket conquisterà il gioco: nuovo evento speciale!

Mentre ha da poco preso il via la Settimana Superefficace di Pokémon GO, il team di sviluppo rende noto che questa settimana prenderà il via un nuovo evento speciale dedicato al Team GO Rocket.

L'appuntamento è fissato per la giornata di domenica 24 novembre: a partire dalle ore 11:00 e sino alle ore 13:00 del fuso orario italiano, le reclute della malvagia organizzazione daranno del filo da torcere agli Allenatori. I malvagi membri del Team GO Rocket assumeranno infatti il controllo di ogni Pokéstop presente all'interno del gioco mobile! In questo arco di tempo, saranno inoltre rese disponibili dal Professor Willow delle speciali missioni di ricerca sul campo, volte a raccogliere quante più informazioni possibili sul Team GO Rocket.



Durante l'evento, i giocatori di Pokémon GO potranno lottare con le reclute, collezionare componenti misteriosi, realizzare radar Rocket e affrontare più volte in battaglia i leader dell'organizzazione. Completando le missioni, sarà inoltre possibile avanzare nella ricerca speciale "Minacce nell'Oscurità", così da poter raggiungere il famigerato Giovanni, guida del Team GO Rocket!



In chiusura, vi ricordiamo che il team di Niantic ha annunciato i primi dettagli sul Pokémon GO Community Day di dicembre, che avrà eccezionalmente una durata di due giorni ed un ampio numero di Pokémon protagonisti.