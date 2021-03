Pokémon GO e 25 anni di Pokémon: il Professor Willow arriva sulle carte Pokémon!

Il 2021 segna un traguardo importantissimo per la serie dei Pocket Monster, con Pokémon Rosso e Pokémon Verde esorditi in Giappone esattamente 25 anni da. Oltre ai due capostipiti della saga, anche il gioco di carte collezionabili di Pokémon festeggi inoltre il medesimo compleanno.

Unendosi all'atmosfera di festa, anche il team di Niantic ha deciso di proporre al pubblico un evento celebrativo dedicato, strutturato in due differenti fasi e volto a festeggiare anche il quinto anniversario di Pokémon GO. Nella prima parte della collaborazione, che avrà luogo nell’estate del 2021, il Professor Willow farà la sua apparizione proprio su di una carta del GCC Pokémon. Quest'ultima sarà resa disponile in tutte le regioni del mondo in cui vengono venduti i prodotti del gioco di carte collezionabili Pokémon e non sarà dunque esclusiva di nessuno dei mercati che vedono persistere il fenomeno dei Pocket Monster.

Al momento, non sono invece stati offerti ulteriori dettagli su quella che sarà la natura della seconda collaborazione speciale dedicata al 25° anniversario della serie Game Freak. In attesa di saperne di più, ricordiamo che The Pokémon Company ha annunciato due nuovi titoli per Nintendo Switch: ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus e nell'anteprima di Pokémon Diamante Lucente e Perla Spiendente.