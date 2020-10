Pokémon GO, 5 anni di Niantic: festeggiamenti speciali nel gioco mobile

Il team di sviluppo di Niantic festeggia il proprio quinto anniversario e per l'occasione organizza un evento speciale all'interno dell'universo di Pokémon GO.

Per celebrare adeguatamente il quinto compleanno della software house, il team invita Allenatori e Allenatrici ad andare a caccia di Poket Monster nel corso della giornata di domenica 4 ottobre. A partire dalle ore 11:00 e sino alla ore 17:00 del fuso orario italiano, saranno attivi in-game alcuni bonus speciali. Tra questi, una esclusiva Ricerca sul Campo a tempo limitato che consentirà di guadagnarsi diversi item utili, tra cui Incubatrici, MT e molto altro. Inoltre, la mongolfiera del Team Rocket apparirà nei cieli di Pokémon GO molto più spesso del solito.



Ulteriori vantaggi attendono gli Allenatori:

Doppia durata per le Uova Fortunate;

Doppia durata per i Frammenti di Stella;

Doppi XP da cattura di Pokémon;

Doppi XP da schiusa di Uova;

Distanza per la schiusa delle Uova nelle Incubatrici dimezzata per tutta la durata dell'evento;

Insomma, gli sviluppatori di Niantic hanno deciso di festeggiare in grande stile il quinto anniversario della software house. L'evento andrà ad ampliare il già ricco calendario di eventi di ottobre in Pokémon GO , tra i quali figura anche una celebrazione per l'arrivo dell'autunno. Quest'ultimo offrirà diverse sorprese, tra cui la possibilità di catturare un Vulpix Cromatico in Pokémon GO