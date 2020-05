Pokémon GO: 5 nuovi mostri cromatici a tempo nell'update di maggio

È finalmente disponibili il nuovo aggiornamento di Pokémon GO, il quale segna la temporanea sconfitta del Team Rocket (pare che non tornerà fino al prossimo ottobre) ed introduce una serie di eventi a tempo durante i quali sarà possibile catturare creature cromatiche inedite.

Per tutto il mese di maggio 2020 sarà possibile catturare con maggiore frequenza il tenero Shinx, protagonista della ricerca mensile, ed ottenere caramelle extra e una maggiore probabilità di incontrare la sua versione Shiny. Shinx non è però l'unico Pokémon del quale potrete recuperare la versione cromatica per un periodo di tempo limitato, dal momento che fanno parte di questa iniziativa (seppur in giorni diversi e per una durata di tempo sensibilmente minore) anche Shiellder, Sunkern, Pochyena e Bronzor:

Shiellder: 5 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Polvere di Stelle alla cattura

5 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Polvere di Stelle alla cattura Sunkern: 12 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Punti Esperienza alla cattura

12 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Punti Esperienza alla cattura Pochyena: 19 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Caramelle alla cattura

19 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Caramelle alla cattura Bronzor: 26 maggio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 - Bonus speciale: si riceve il doppio di Caramelle per il trasferimento alla cattura

In attesa di poter catturare tutte queste creature, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come percorrere chilometri in Pokémon GO senza uscire di casa.