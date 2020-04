Pokemon GO: 50 Mega Ball gratis e Landorus nei raid

Continuano le promozioni di Niantic Labs per tutti gli allenatori di Pokemon GO, che anche questa settimana potranno ricevere 50 Mega Ball (quasi) gratis, al prezzo simbolico di una Pokemoneta.

Ogni settimana nel negozio saranno disponibili nuove offerte da 1 Pokémoneta, nel momento in cui scriviamo è possibile acquistare 50 Mega Ball al prezzo indicato, offerta valida fino alle 22:00 (ora italiana) di lunedì 27 aprile. Altra novità riguarda Landorus nei Raid, Niantic ha annunciato che l'evento resterà attivo fino alle 22:00 di martedì 28 aprile.

Ricordiamo che sabato 25 aprile si terrà il Community Day di Abra, l'evento è stato pensato interamente per poter essere fruito da casa senza bisogno di uscire, rispettando così il lockdown imposto in moltissimi paesi del mondo per contenere il contagio da Coronavirus. I Raid Remoti di Pokemon GO nascono con la stessa missione, al momento non sappiamo quando riprenderanno gli eventi live e tutto dipenderà dall'evolversi della situazione internazionale, gli sviluppatori sperano di poter dare maggiori notizie in merito tra la fine di aprile e nel corso del mese di maggio.

Oggi, martedì 21 aprile, è invece la giornata dei Pokemon Compagni, con uno speciale evento in programma nel pomeriggio per festeggiare i Buddy Pokemon.