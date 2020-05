Pokemon GO: 50 Poke Ball gratis con il nuovo codice di maggio 2020

Niantic Labs ha diffuso in queste ore un nuovo codice promozionale di Pokemon GO che permetterà agli allenatori di ottenere ben 50 Poke Ball gratis, davvero un regalo graditissimo, non trovate?

Per ricevere in regalo 50 Poke Ball da utilizzare in Pokemon GO vi basterà digitare il codice K8G9DFV4X7L3W nel negozio di gioco tramite la voce Riscatta Codice. Una volta fatto questo troverete 50 Poke Ball pronti ad attendervi tra i vostri strumenti. Se avete difficoltà non preoccupatevi perchè su Everyeye.it trovate la guida ai codici di Pokemon GO, seguite le istruzioni passo passo per riscattare i codici dal sito di Niantic Labs.

Nel fine settimana gli sviluppatori hanno annunciato una manutenzione straordinaria dell'app, Pokemon GO sarà offline il primo giugno a partire dalle 20:00 ora italiana e fino alle prime ore del mattino del giorno successivo. Nelle scorse ore si sono concluse anche le votazioni per i Pokemon dei Community Day di giugno e luglio, presto sapremo i risultati e quali creature potremo effettivamente catturare nei prossimi mesi in Pokemon GO.

Nonostante l'epidemia Coronavirus e il lockdown globale, Pokemon GO sta continuando a riscuotere un notevole successo, con Niantic che ha modificato molti aspetti del gioco per permettere agli allenatori di divertirsi comodamente da casa senza mettere la rischio la propria salute.