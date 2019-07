Pokemon GO accoglie Entei: data e orario dei raid col Leggendario, anche in versione shiny

In seguito al successo riscosso dall'iniziativa Sfida Globale di Pokemon GO, gli aspiranti Maestri di Pokemon hanno sbloccato alcuni bonus, che saranno progressivamente resi disponibili nel gioco.

Tra questi, troviamo anche la possibilità di sfidare il Pokemon Leggendario Entei in occasione di raid speciali. Il team di Niantic ha finalmente ufficializzato data ed orario che che caratterizzeranno l'evento, comunicati al pubblico tramite il sempre attivissimo account Twitter ufficiale di Pokemon GO. Tramite quest'ultimo, apprendiamo che i Raid saranno disponibili a brevissimo: sono infatti programmati per la giornata di domani, domenica 14 luglio. L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 del fuso orario italiano: gli Allenatori più fortunati, inoltre, potrebbero riuscire ad imbattersi in una versione cromatica/shiny di Entei. Vi ricordiamo che Entei è un Pokemon Leggendario di tipo fuoco, introdotto nell'universo di Pokemon in occasione del lancio della seconda generazione delle creature Game Freak. La creatura ha dunque debuttato in Pokemon Oro e Argento, formando insieme a Suicune e Raikou un incredibile trio delle "bestie leggendarie".



Tra le altre novità del gioco mobile di Niantic troviamo l'introduzione nel gioco di Pokemon in versione Alola. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida per catturare tutti i Pokemon Alola in Pokemon GO, alcuni dei quali disponibili anche in forma cromatica/shiny.