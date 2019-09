Pokemon GO accoglie Giratina in forma Alterata, anche Shiny: ora disponibile

Pochi giorni fa, il team di Niantic aveva preannunciato il ritorno di Giratina in Pokemon GO: la creatura è infatti ora disponibile nella sua forma Alterata all'interno dei Raid da cinque stelle.

Finalmente trascorse le ore 22:00 di oggi, lunedì 23 settembre, gli allenatori più coraggiosi di Pokemon GO potranno cercare di avere la meglio sul potente Pokemon Leggendario. La creatura, di tipo Spettro/Drago è infatti ora disponibile all'interno del gioco mobile e può essere affrontata all'interno dei Raid da cinque stelle di Pokemon GO. Se assistiti da un colpo di fortuna, i giocatori avranno inoltre l'opportunità di imbattersi in una versione Shiny/Cromatica di Giratina in forma Alterata.

Per mettere alla prova la propria abilità, gli allenatori avranno tuttavia a disposizione un periodo di tempo limitato. Vi ricordiamo infatti che il Pokemon Ribelle abbandonerà nuovamente l'universo di Pokemon GO il prossimo giovedì 17 ottobre. Tuttavia, i giocatori particolarmente interessati alla creatura potranno approfittare di un particolare evento fissato per mercoledì 25 settembre: tra le ore 18:00 e le ore 19:00 italiane, i Raid da cinque stelle che vedono il Pokemon protagonista saranno infatti più numerosi. Avete già avuto modo di fronteggiare Giratina in forma Alterata?



In chiusura, ricordiamo agli aspiranti maestri di Pokemon che Mewtwo tornerà nei Raid EX di Pokemon GO nel corso del mese di ottobre.