Pokémon GO accoglie Heatran: Raid speciali per il Leggendario

Dopo aver annunciato una seconda edizione della Settimana del Dragon in Pokémon GO, il team di Niantic presenta una seconda iniziativa speciale dedicata al gioco mobile.

Un nuovo Pokémon Leggendario è infatti pronto a divenire protagonista assoluto dei Raid di Pokémon GO nel corso delle prossime giornate. A partire dalle ore 22:00 di venerdì 21 agosto, Heatrun attenderà gli Allenatori e le Allenatrici che oseranno fronteggiarlo. La creatura di tipo Fuoco / Acciaio farà da avversario al team di Poket Monster dei giocatori sino alle ore 22:00 del 10 settembre. Il tempo a disposizione per approfittare dell'iniziativa sarà dunque relativamente abbondante.

Gli Allenatori hanno dunque la possibilità di assemblare una squadra adeguata a fronteggiare Heatrun. Tra le creature consigliate figurano sicuramente i Pokémon di tipo Acqua, Terra e Lotta. Siete pronti a sfidare il Pokémon Cratere? In caso di vittoria, come di consueto per i Raid speciali, sarà possibile provare a catturare il Leggendario per accrescere la propria squadra.



In chiusura, vi ricordiamo che a breve avranno inizio le votazioni tramite account Twitter ufficiale del gioco per eleggere le creature protagoniste dei Pokémon GO Community Day di settembre e ottobre. Tra i candidati, troviamo quattro Pokémon di Prima Generazione: Charmender, Caterpie, Porygon e Grimer.