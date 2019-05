Pokemon GO accoglie una marea di novità: nuovi Pokemon, speciali Moduli Esca e evoluzioni!

Dopo aver annunciato la settimana dei Raid straordinaria in Pokemon GO, Niantic non esita a condividere con gli Allenatori di tutto il mondo una marea di entusiasmanti novità!

Il celebre gioco mobile in realtà aumentata si prepara infatti ad accogliere al suo interno notevoli cambiamenti. Tra questi, immancabile, l'introduzione in-game di nuovi Pokemon! I nuovi arrivati provengono tutti dalla Regione di Sinnoh: tra questi figurano Cherubi, Gible, Hippopotas e molti altri. Le creature potranno essere ottenute dagli Allenatori sia tramite la cattura allo stato selvatico sia tramite la schiusa delle uova. Alcuni dei nuovi Pokemon potrebbero essere inoltre in grado di imparare la nuova mossa Geoforza, un attacco di tipo Terra. Quest'ultima potrà inoltre essere imparata ad altre creature, tra cui Nidoqueen, Nidoking, Aerodactyl, Camerupt e Claydol.



Ma non è finita qui: Niantic ha annunciato l'introduzione nel gioco di tre speciali Moduli Esca:

Modulo Esca Glaciale : attira i Pokemon che amano il freddo, tra cui creature di tipo Acqua e Ghiaccio;

: attira i Pokemon che amano il freddo, tra cui creature di tipo Acqua e Ghiaccio; Modulo Esca Muschioso : attira i Pokemon che "amano giocare tra le foglie", soprattutto quelli di tipo Erba, Coleottero e Veleno;

: attira i Pokemon che "amano giocare tra le foglie", soprattutto quelli di tipo Erba, Coleottero e Veleno; Modulo Esca Magnetico: attira i Pokemon interessati alle forze elettromagnetiche, come le creature di tipo Elettro, Acciaio o Roccia.

Elemento decisamente interessante, gli Allenatori che si trovano nelle vicinanze di un Pokestop presso cui è attivata uno di questi nuovi Moduli potranno accedere, girandone il disco, ad alcune. Tra quelle citate troviamo l'evoluzione di Nosepass e Magneton, oltre ad alcune evoluzioni di Eevee. Tutti e tre i Moduli Esca possono essere acquistai in-game, inoltre saranno resi in futuro disponibili come ricompense per il completamento di compiti di ricerca speciale.Mentre andate alla scoperta di tutte queste novità, non dimenticatevi che domenica 19 maggio avrà luogo il Community Day di Torchic