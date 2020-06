Pokémon GO accoglie nuove funzioni amico; si interrompe il supporto Android 32 bit

In attesa del Pokémon GO Community Day di giugno, gli Allenatori possono prepararsi ad alcune novità in arrivo nella celebre App dedicata alle creature Game Freak.

Il team di Niantic ha in particolare annunciato che all'inizio del mese di agosto sarà pubblicato un aggiornamento col quale sarà interrotto il supporto a dispositivi Android a 32 bit. Il team ha offerto una sintetica lista non comprensiva di tutti gli hardware coinvolti, ma utile per offrire alcune indicazioni in merito:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1ª generazione)

Molti dispositivi Android rilasciati prima del 2015

Gli utenti coinvolti dovranno passare ad un dispositivo Android a 64 bit oppure ad un dispositivo iOS compatibile per continuare a giocare a Pokémon GO.



Dopo il recente debutto di molti Pokémon di Galar in Pokémon GO, il gioco mobile è pronto ad accogliere nuove funzionalità amico. Nello specifico, presto sarà possibile aggiungere uno speciale adesivo ai pacchi amicizia. Col lancio della feature, ogni giocatore riceverà un primo set di adesivi gratuiti: in seguito sarà possibile acquistarne di ulteriori modelli nello store in-game. Infine, sarà prossimamente attivata la possibilità di invitare degli amici a prendere parte ai raid di Pokémon GO, in maniera indipendente dalla loro posizione.