Pokémon GO accoglie le nuove Uova Insolite: tutti i dettagli su come ottenerle

Dopo l'annuncio di bonus ed eventi autunnali speciali in Pokémon GO, il team di Niantic presenta un'ulteriore e inedita novità in arrivo nel celebre gioco mobile.

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, gli Allenatori possono infatti imbattersi nelle Uova Insolite. Da queste ultime si potranno schiudere creature di tipo Buio e Veleno, oppure Pokémon che evolvendosi acquisiscono le due tipologie. Tra i tanti, sarà ad esempio possibile ottenere degli esemplari di Spark, Larvitar, Scraggy, Trubbish e Vullaby.

Per ottenere i preziosi oggetti, gli Allenatori dovranno sconfiggere un leader del Team GO Rocket a scelta tra Sierra, Cliff e Arlo. Per farlo schiudere, sarà poi necessario posizionarlo nell'Incubatrice (assicuratevi che sia vuota prima di affrontare lo scontro) e percorrere 12 km. Per tutta la durata dell'evento, questa distanza sarà ridotta a solamente 3 km. Con l'evento, sarà attivata anche l'ultima Ricerca Speciale del Team GO Rocket prevista per il 2020, che consentirà ai giocatori di sfidare ancora una volta Giovanni.

L'evento speciale legato alle Uova Insolite avrà una durata limitata, con conclusione fissata per le ore 07:00 del prossimo martedì 20 ottobre. Per l'intero periodo, la mongolfiera del Team GO Rocket e i Pokémon di tipo Veleno e Buio appariranno con maggiore frequenza. Tra gli eventi in programma per le prossime settimane, ricordiamo anche il Pokémon GO Community Day di ottobre 2020.