Pokemon GO accoglie nuovi Raid Leggendari: disponibili a giugno ogni mercoledì!

Tramite l'account ufficiale di Pokemon GO, il team di Niantic annuncia una nuova serie di Raid Leggendari, che terranno compagnia agli aspiranti Maestri di Pokemon nel corso di questo mese.

Come potete infatti verificare in calce, il titolo mobile si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento settimanale, che vedrà aumentare la possibilità per i giocatori di confrontarsi con Pokemon Leggendari all'interno dei Raid. Gli Allenatori potranno usufruire di questa possibilità ogni mercoledì del mese di giugno, nell'orario compreso tra le 18:00 e le 19:00 del fuso orario italiano. Protagonisti dell'evento saranno Cresselia, il Pokemon Falcato, e Kyogre, il Pokemon Oceano. Le due creature si alterneranno secondo il seguente calendario:

I mercoledì 5 e 12 giugno saranno dedicati a Cresselia ;

; I mercoledì 19 e 26 giugno saranno dedicati a Kyogre;

Per l'intera durata dell'evento, inoltre, isaranno disponibili in quantità maggiore rispetto al normale. Ne approfitterete?Ne approfittiamo per ricordare ai Maestri di Pokemon che nel periodo compreso tra martedì 4 e giovedì 11 giugno sarà disponibile la settimana dell'avventura in Pokemon GO , che porterà con sè diverse interessanti novità. Gli appassionati delle creature Game Freak non vorranno inoltre probabilmente perdersi il Pokemon Direct del 5 giugno , durante il quale saranno svelate nuove informazioni su Pokemon Spada e Pokemon Scudo.