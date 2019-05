Pokemon GO accoglie un nuovo raid: ora disponibile Cresselia, anche in versione Shiny

Il team di Pokemon GO aveva promesso il ritorno nei raid di diversi Pokemon Leggendari, tra i quali Cresselia, ora disponibile all'interno del titolo mobile.

Gli aspiranti Maestri di Pokemon, a partire dalle ore 22:00 di quest'oggi, lunedì 27 maggio, potranno dunque affrontare il leggendario Pokemon Luna all'interno dei Raid da cinque stelle. Cresselia, tuttavia, sarà disponibile in Pokemon GO solamente per un periodo limitato: la creatura di tipo Psico abbandonerà infatti i raid il prossimo martedì 18 giugno, sempre alle ore 22:00 del fuso orario italiano.

Per fronteggiare questo Pokemon leggendario, il team di Niantic suggerisce a tutti gli Allenatori di includere nella propria squadra dei fidati compagni di tipo Coleottero, Spettro e Buio: questi ultimi sono infatti particolarmente efficaci negli scontri che li vedono fronteggiare Pokemon di tipo Psico. La software house responsabile dello sviluppo di Pokemon GO condivide inoltre un altro dato interessante: sembra infatti che gli Allenatori più fortunati potrebbero incappare in una versione cromatica/shiny di Cresselia. Non fatevi trovare impreparati!

Ne approfittiamo per rammentarvi che Niantic ha recentemente annunciato tutti i dettagli relativi al Pokemon GO Community Day di giugno, che vedrà protagonista Slakoth. In chiusura, restando in tema Pokemon, vi segnaliamo che Nintendo ha recentemente annunciato un nuovo Pokemon Direct dedicato a Pokemon Spada e Scudo.