In Pokémon GO adesso potete vestirvi come Bulbasaur, Charmander e Squirtle

La Boutique di Pokémon GO ha nuovamente espanso il suo assortimento, stavolta dando il benvenuto ad alcuni capi d'abbigliamento che faranno la felicità degli allenatori di lunga data, ovvero quelli che sono entrati nel mondo dei Pokémon partendo dalla regione di Kanto oltre 20 anni or sono.

"Avete mai sognato di indossare uno zaino con la forma del bulbo di Bulbasaur o della conchiglia di Squirtle? O magari una felpa a tema Charmander?" Adesso potete! In Pokémon GO è adesso possibile acquistare gli indumenti ispirati ai celebri starter di prima generazione. Ogni pezzo è venduto al prezzo di 200 Pokémonete, mentre per un intero set ne sono necessari 400. Cosa ne pensate? Ne approfitterete? In cima alla notizia trovate un'immagine di anteprima.

È anche grazie agli introiti generati dalla vendita di questa tipologia di oggetti se il titolo in realtà aumentata continua a macinare incassi da record. Basti pensare che ad agosto Pokémon GO ha guadagnato ben 176 milioni di dollari, facendo registrare il miglior risultato di sempre dal 2016 - anno in cui è stato lanciato - a questa parte. Non tutto è rose e fiori, in ogni caso: sembra che Niantic stia bannando ingiustamente i possessori di smartphone Xiaomi!