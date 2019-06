Pokemon GO si aggiorna con i contenuti del Festival 2019 su iOS e Android

Pokemon GO compie tre anni e per l'occasione Niantic Labs ha deciso di festeggiare il grande con tantissimi bonus e ricompense per tutti, di conseguenza l'app per iOS e Android è stata aggiornata per permettere a tutti di ottenere i regali del Pokemon GO Fest 2019.

E' ora disponibile per il download la versione 1.115.1 di Pokemon GO che include non solo nuovi contenuti dal Festival a tema Pokemon ma anche correzione di bug e risoluzione di problemi tecnici. Questo il messaggio diffuso dagli sviluppatori:

"Allenatori! Cosa vi aspetta in futuro su Pokémon GO?

Altri contenuti correlati al Pokémon GO Fest: all'inizio di questo mese avete partecipato alla prima fase della sfida globale del Professor Willow e sbloccato i premi relativi alle caramelle in tutto il mondo. Continuate così!

Varie correzioni di bug: preparatevi ad altri straordinari miglioramenti!

È il momento di lanciarvi all'avventura e scoprire quali incredibili Pokémon potrete incontrare! Avanti!"

Annunciato nelle scorse ore anche il nuovo Community Day di Pokemon GO in programma il 21 luglio e incentrato su Mudkip. Allenatori di Pokemon, siete pronti ad una estate bollente?