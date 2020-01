Pokémon GO si aggiorna su iOS e Android: grafica migliorata e fix per il Buddy System

A poche ore dalla conclusione dell'Ora Leggendaria con protagonista Heatran, ecco che arriva un aggiornamento nuovo di zecca per le versioni iOS e Android di Pokémon GO, i quali introducono diversi miglioramenti all'esperienza di gioco.

Tra le principali migliorie introdotte dall'aggiornamento in questione troviamo un comparto tecnico più dettagliato grazie alle ombre aggiunte all'avatar dell'allenatore e al Pokémon che lo accompagna grazie al Buddy System di recente introduzione. Non mancano poi modifiche al sistema dei tag, dal momento che è ora possibile rimuovere il "bollino" EX Raid dalle Palestre con dei raid programmati ed è stata semplificata la ricerca delle creature che possono evolversi grazie allo scambio. Anche il sistema di combattimento ha subito qualche piccolo ritocchino ed ora, quando si combatte con due Pokémon, il primo ad attaccare è quello con il valore d'attacco più alto. Infine va citata la correzione di alcuni bug minori che affliggevano il nuovo Buddy System, la funzionalità che permette ai giocatori di farsi accompagnare da uno dei propri Pokémon e godere di svariati benefici.

In attesa di scoprire le prossime novità che Niantic ha in serbo per i giocatori, vi ricordiamo che sono attive le votazioni del protagonista del Community Day di febbraio 2020.