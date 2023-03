Pokémon Go si aggiorna con tanti cambiamenti: nuovi bilanciamenti in arrivo

A circa due settimane di distanza dal Pokémon Go community day dedicato a Slowpoke e Slowpoke di Galar, Niantic afferma di essere al lavoro su alcuni cambiamenti per il fenomeno videoludico del 2016: nel dettaglio, si parla di modifiche che verranno apportate ai Raid Remoto presenti in Pokémon Go a partire dai prossimi giorni.

Come comunicato dalla stessa azienda dietro la creazione del gioco disponibile su dispositivi mobile, Pokémon Go introdurrà le sopracitate variazioni a partire dalle ore 20:00 del 6 aprile 2023. Queste novità entreranno dunque in vigore tra sette giorni e saranno finalizzati al bilanciamento dell'esperienza offerta dalla funzione ideata dai ragazzi di Niantic tra cui, appunto, quella dei Raid Remoto. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei cambiamenti che avverranno prossimamente:

Il prezzo del pacchetto di tre Pass Raid Remoti aumenterà a 525 PokéCoin .

. Il prezzo dei singoli Pass Raid Remoto aumenterà a 195 PokéCoin.

Il pacchetto di tre Pass Battaglia Premium sarà aggiunto al negozio al prezzo di 250 PokéCoin.

Limiti di partecipazione ai Raid remoti:

Gli allenatori potranno partecipare a un massimo di cinque Raid remoti al giorno. Tuttavia, il limite in questione può essere soggetto ad alcuni cambiamenti nel caso in cui vi siano degli eventi alle porte.

I Pass per le incursioni a distanza saranno inclusi nel pool di potenziali ricompense per le scoperte di ricerca.

I Pass per le incursioni a distanza guadagnati tramite le scoperte di ricerca saranno comunque soggetti al limite d'inventario esistente di tre Pass per le incursioni a distanza per Allenatore.

Se un Allenatore guadagna un Pass Raid Remoto da una scoperta di ricerca mentre ha raggiunto il limite di tre Pass Raid Remoti, riceverà invece un Pass Battaglia Premium.

L'acquisto di pacchetti da 3 di Pass Raid Remoti consentirà comunque di conservare fino a 5 Pass Raid Remoti se l'acquisto avviene con 2 Pass Remoti già presenti nell'inventario.

Gli allenatori che partecipano di persona alle incursioni a cinque stelle guadagneranno più Caramelle XL rispetto al passato.

Si conclude così la carrellata delle novità che approderanno su Pokémon Go a partire dal 6 aprile 2023. L'esperienza messa a punto dai ragazzi di Niantic continua a migliorare sempre di più, grazie ai nuovi contenuti in arrivo, come nel caso del Pokémon Go Plus + X Pokémon Sleep che arriverà sugli scaffali dal prossimo 14 luglio 2023.