Pokemon GO: aggiornamenti sugli attacchi sfide Allenatore per il mese dei Pokemon Erba

Aprile è il mese dedicato ai Pokemon di tipo erba e per l'occasione Niantic Labs ha annunciato una serie di modifiche che faranno presto la loro comparsa in Pokemon GO nelle Sfide Allenatore.

Nello specifico gli sviluppatore fanno sapere di aver apportato modifiche ad attacchi come Energipalla, Semitraglia, Forzantica e Ventargenteo, di seguito la lista completa:

Semitraglia : questo attacco veloce di tipo Erba ora genera energia più rapidamente.

: questo attacco veloce di tipo Erba ora genera energia più rapidamente. Energipalla : questo attacco caricato di tipo Erba ora si ricarica più velocemente e ha la possibilità di diminuire di un livello la difesa dell'avversario.

: questo attacco caricato di tipo Erba ora si ricarica più velocemente e ha la possibilità di diminuire di un livello la difesa dell'avversario. Vorticerba : questo attacco caricato di tipo Erba ora ha la possibilità di diminuire l'attacco avversario di wdue livelli.

: questo attacco caricato di tipo Erba ora ha la possibilità di diminuire l'attacco avversario di wdue livelli. Forzantica : i danni inflitti da questo attacco caricato di tipo Roccia sono stati ridotti nelle sfide Allenatore.

: i danni inflitti da questo attacco caricato di tipo Roccia sono stati ridotti nelle sfide Allenatore. Ventargenteo : i danni inflitti da questo attacco caricato di tipo Coleottero sono stati ridotti nelle sfide Allenatore.

: i danni inflitti da questo attacco caricato di tipo Coleottero sono stati ridotti nelle sfide Allenatore. Funestovento: i danni inflitti da questo attacco caricato di tipo Spettro sono stati ridotti nelle sfide Allenatore. Questo attacco, inoltre, si ricarica con minore rapidità.

Inoltre adesso i Pokemon di tipo erba possono imparare un maggior numero di attacchi:

Bellossom - Semitraglia : la combinazione di questo attacco veloce di tipo Erba con Fendifoglia, l'attacco caricato di tipo Erba di Bellossom, rende questo Pokémon un'opzione efficace tra quelli del suo tipo.

: la combinazione di questo attacco veloce di tipo Erba con Fendifoglia, l'attacco caricato di tipo Erba di Bellossom, rende questo Pokémon un'opzione efficace tra quelli del suo tipo. Jumpluff - Aeroassalto : abbinare l'attacco caricato di tipo Volante Aeroassalto con l'attacco veloce di tipo Erba Semitraglia permetterà a Jumpluff di usare l'attacco caricato più rapidamente.

: abbinare l'attacco caricato di tipo Volante Aeroassalto con l'attacco veloce di tipo Erba Semitraglia permetterà a Jumpluff di usare l'attacco caricato più rapidamente. Ludicolo - Energipalla : questo attacco si ricarica più velocemente di Solarraggio, permettendo al Pokémon Spensierato di accedere a un attacco caricato di tipo Erba diverso, così da diversificare gli stili di gioco. Energipalla si abbina perfettamente con Bolla, uno degli attacchi veloci di Ludicolo!

: questo attacco si ricarica più velocemente di Solarraggio, permettendo al Pokémon Spensierato di accedere a un attacco caricato di tipo Erba diverso, così da diversificare gli stili di gioco. Energipalla si abbina perfettamente con Bolla, uno degli attacchi veloci di Ludicolo! Cradily - Semitraglia : questo attacco veloce di tipo Erba ricaricherà gli attacchi caricati di Cradily più velocemente.

: questo attacco veloce di tipo Erba ricaricherà gli attacchi caricati di Cradily più velocemente. Cherrim nella Forma Splendore - Palla Clima di tipo Fuoco : questo attacco caricato di tipo Fuoco è ottimo per un Pokémon che appare solo quando c'è il sole.

: questo attacco caricato di tipo Fuoco è ottimo per un Pokémon che appare solo quando c'è il sole. Tangrowth - Frana: Tangrowth continua ad essere la scelta migliore contro Kyogre e Groudon nella Lega Master e costringe i Pokémon di tipo Volante, spesso impiegati per contrastarlo, ad utilizzare gli scudi protettivi con maggiore frequenza.

Ricordiamo che in queste ore ha preso il via anche l'evento Pokemon Dispettosi giocabile da casa, Niantic Labs ha modificato Pokemon GO per il Coronavirus con l'obiettivo di sensibilizzare gli allenatori a non uscire per andare a caccia di Pokemon, il gioco può essere fruito anche tra le mura domestiche con bonus e incentivi per tutti.