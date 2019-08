Pokemon GO: l'ultimo aggiornamento blocca i 90/120Hz su Android

Pokemon GO è stato recentemente aggiornato alla versione 153.0 su iOS e Android, con una novità che riguarda proprio i possessori di smartphone con sistema operativo di Google e display con frequenza di refresh a 90/120 Hz.

Pokemon GO gira normalmente a 30 fps su tutti i dispositivi con i 60 fps attivi solamente in modalità AR, negli smartphone con schermi dotati di refresh rate pari a 90 o 120Hz tuttavia questo valore poteva essere forzato fino a 90 e 120 fps, ora però non sarà più possibile.

L'aggiornamento 153.0 ha infatti bloccato questa possibilità e anche su pannelli con frequenza di refresh 90/120 Hz il gioco gira ad un valore compreso tra 30 e 45 fps, di fatto non sarà più possibile sfruttare al 100% le potenzialità del display del proprio smartphone. Si tratta di una scelta tecnica presa probabilmente per migliorare la fluidità generale del gioco su tutti i dispositivi, il problema non riguarda ovviamente i possessori di iPhone, iPod Touch e iPad ma solamente i device Android.

Ricordiamo agli allenatori che è ancora in corso il Festival dell'Acqua di Pokemon GO e che a metà settembre faranno la loro comparsa nel gioco gli attesissimi Pokemon di quinta generazione, introdotti nel 2007 con Pokemon Bianco e Nero.