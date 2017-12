Pokémon GO: aggiornamento in arrivo per la modalità AR

ha comunicato che l'applicazionericeverà presto un aggiornamento per la modalità AR, che diventerà cosìQuesta farà uso della tecnologia per la realtà aumentataper fornire un'esperienza di gioco migliore.

Proprio come per la modalità in realtà aumentata già presente, AR+ si attiverà al momento della cattura di un Pokémon, aggiungendo però dei miglioramenti nella percezione delle creature. I Pokémon risulteranno più vicini alle sembianze che avrebbero nella vita reale e, anche se non si tratterà di un rapporto 1:1, i quelli più grandi saranno distinguibili da quelli più piccoli.

In aggiunta, i mostri tascabili staranno meglio ancorati al terreno, e ci si potrà quindi muovere attorno a loro in maniera più fluida. Avvicinandosi furtivamente, inoltre, si riceverà un punteggio bonus. La modalità AR+ di Pokémon GO sarà disponibile sui dispositivi Apple iPhone dal 6s in poi, sugli iPad di quinta generazione e su tutti gli iPad Pro.