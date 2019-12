Pokemon GO: aggiornato l'orario del Community Day di gennaio 2020

Con una breve nota, Niantic Labs ha annunciato di aver rivisto l'orario del Community Day di Pokemon GO in programma domenica 19 gennaio, modificando gli orari precedentemente comunicati per venire incontro alle esigenze degli allenatori.

Grazie per aver condiviso con noi i vostri feedback sugli orari del Community Day di Pokémon GO nelle varie aree geografiche. La sicurezza e il benessere degli Allenatori sono la cosa più importante per noi, perciò abbiamo deciso di provare a stabilire gli orari del Community Day in base all'emisfero.

Pokemon GO: Community Day Gennaio 2020 data e ora

Emisfero boreale - Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 11:00 alle 14:00 (ora locale)

Emisfero australe - Domenica 19 gennaio 2020 dalle 15:00 alle 18:00 (ora locale)

Tenete presente che i Paesi situati sulla linea dell'equatore verranno influenzati dalla divisione per emisfero. Consigliamo agli Allenatori di organizzarsi in base alla propria posizione. Ci auguriamo di ricevere i vostri feedback e che parteciperete al Community Day, noi continueremo a sperimentare per individuare degli orari che consentano a tutti gli Allenatori di partecipare all'evento.