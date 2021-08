Pokémon GO, un agosto ricchissimo: dai Raid all'Ultrabonus, tutti gli eventi del mese

Il Pokémon GO Fest 2021 è ormai alle spalle, ma non temete... è appena cominciato un mese di agosto scoppiettante! Sono tantissimi gli eventi e i bonus previsti nelle prossime settimane, scopriamoli assieme.

Innanzitutto, oggi è prevista la nuova scoperta straordinaria di agosto. A partire dalle ore 22:00 di questa sera fino al medesimo orario di mercoledì 1° settembre incontrerete Chimecho. Grazie alla stagione delle scoperte, anche questo mese otterrete il doppio dei punti esperienza per le scoperte straordinarie.

Raid

Ogni lunedì di agosto appariranno i seguenti Pokémon nei Raid a cinque stelle:

Dialga fino alle 10:00 di venerdì 6 agosto (anche cromatico);

Palkia dalle 10:00 di venerdì 6 agosto alle 10:00 di venerdì 20 agosto (anche cromatico);

I Pokémon che appariranno dopo il 20 agosto saranno svelati prossimamente.

In più, nei Megaraid appariranno questi Pokémon megaevoluti:

Mega Charizard X fino alle 10:00 di venerdì 6 agosto;

Mega Ampharos dalle 10:00 di venerdì 6 agosto alle 10:00 di venerdì 20 agosto;

Mega Beedrill dalle 10:00 di venerdì 20 agosto alle 10:00 di giovedì 26 agosto;

Mega Pidgeot dalle 10:00 di giovedì 26 agosto alle 10:00 di mercoledì 1° settembre.

Ogni lunedì di agosto nel negozio sarà disponibile un'offerta una tantum che comprenderà un biglietto raid da remoto e altri oggetti, mentre ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00 si svolgerà l'Ora dei raid in cui appariranno i seguenti Pokémon:

Mercoledì 4 agosto: Dialga

Mercoledì 11 agosto: Palkia

Mercoledì 18 agosto: Palkia

Mercoledì 25 agosto: ???

Inoltre, dalle 18:00 alle 19:00 di lunedì 30 agosto si svolgerà un evento Ora dei raid bonus.

Ore del Pokémon in primo piano

Durante questo mese l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00:

Martedì 3 agosto: Magnemite (guadagnerete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon);

Martedì 10 agosto: Shellos Mare Est (guadagnerete il doppio di PE catturando Pokémon);

Martedì 17 agosto: Shellos Mare Ovest (guadagnerete il doppio di caramelle catturando Pokémon);

Martedì 24 agosto: ??? (guadagnerete il doppio di caramelle trasferendo Pokémon);

Martedì 31 agosto: ??? (guadagnerete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon).

Altri eventi

Dalle 11:00 alle 17:00 di sabato 14 agosto e domenica 15 agosto si svolgerà il Community Day di Eevee, un evento più lungo del solito per rappresentare adeguatamente tutte le evoluzioni del piccolo Pokémon, tutte dotate di attacchi speciali. Fino alle 20:00 di martedì 3 agosto prosegue lo "Sblocco dell'ultrabonus - Prima parte: tempo", con i Pokémon provenienti da varie ere che appaiono più spesso. Una volta conclusa la prima parte, comincerà lo "Sblocco dell'ultrabonus - Seconda parte: spazio", durante il quale Palkia distorcerà lo spazio facendo apparire Pokémon provenienti da vari luoghi. Proseguirà fino alle 20:00 di martedì 17 agosto. Infine, segnaliamo che dalle 18:00 alle 23:59 di giovedì 26 agosto avrà luogo la terza Serata Lotte GO della stagione, durane la quale riceverete il triplo di polvere di stelle vincendo le sfide, completando diverse serie di lotte e salendo di livello nella Lega Lotte GO.