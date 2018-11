Pokémon GO aiuta a sconfiggere solitudine e sedentarietà secondo una ricerca

Pokémon GO non non è passato di moda e sta modificando le abitudini di vita dei giocatori, stando ad uno studio di recente pubblicazione. Dopo esser diventato popolare nel 2016, ha subito un calo nei mesi successivi, nonostante questo rimane una delle app più popolari con più di 800 milioni di download e una schiera di 5 milioni di utenti.

I ricercatori che stanno dietro a questo nuovo studio - il Dr. Michael Saker della City University of London e il Dr. Leighton Evans della Swansea University - hanno svelato i risultati della loro ricerca in un articolo pubblicato sul sito The Conversation, Pokémon Go is not dead, it has 5m loyal players and it's changing people's lives.



Hanno scoperto che giocare a Pokémon Go, per un ampio numero di giocatori voleva dire essere diventati più attivi fisicamente e passavano più tempo all'aperto. Un buon numero di persone affette da disabilità fisiche ha riferito che giocare a Pokémon Go le aveva aiutate a sconfiggere abitudini di sedentarietà ormai consolidate. I giocatori hanno affermato che, per esempio, avevano deciso di recarsi al lavoro a piedi, così da poter continuare a giocare, invece di usare altre tipologie di trasporto. Alcuni utenti si sono casualmente ritrovati in posti inaspettati e sconosciuti. Il che è in disaccordo con un altro recente studio sul gioco Foursquare, che conduceva invece la gente verso bar e ristoranti. Mentre l'entusiasmo per Foursquare si era esaurito, Pokémon Go offriva agli utenti un'esperienza più duratura e completamente nuova.



Il Dr Saker ha affermato: "La nostra ricerca rivela com'è cambiato il rapporto fra lo spazio fisico e la sovrapposizione con il digitale. Le nuove applicazioni geolocalizzate come Pokémon Go rendono possibile più dinamicità nella relazione fra il fisico e il digitale, ed è precisamente questo dinamismo a far sì che i giocatori continuino a giocare."



Alcuni utenti hanno anche detto che il gioco aveva portato nuove opportunità per passare del tempo assieme con la propria famiglia. Gli utenti hanno riportato che avevano iniziato a giocare al gioco perché trovavano che fosse una buona attività per i propri figli, ma avevano poi scoperto che offriva una nuova esperienza multimediale collettiva. I ricercatori hanno raccolto i dati attraverso un sondaggio online di 30 minuti, che è stato completato da 375 utenti di Pokémon Go in tutto il mondo. Lo studio è stato pubblicato dalla rivista accademica Mobile Media & Communication.