Pokémon GO: un Allenatore domina una palestra da oltre 1.400 giorni, è record

Se siete dei giocatori abituali di Pokémon GO, allora sapete bene che è possibile conquistare una Palestra sconfiggendo tutte le creature che la popolano e posizionando uno dei propri Pokémon al suo interno per rivendicarla.

Visto e considerato l'incredibile numero dei giocatori in giro per il mondo, solitamente il dominio non dura più di qualche ora, e nei casi più fortunati al massimo qualche giorno. Eppure, c'è un allenatore che sta controllando una palestra da ben 1.422 giorni (tra anni e 325 giorni) con un Blissey, un vero e proprio record. Si tratta di un periodo di tempo lunghissimo, praticamente il 79% di tutto il ciclo vitale di Pokémon GO, lanciato nel 2016.

Chi è l'allenatore dei record e come ci sta riuscendo? Si tratta di un utente giapponese, P.K. Sanjun, autoproclamatosi miglior Allenatore dell'Università di Tokyo, dove lavora come professore all'interno del Centro di Ricerca per le Scienze e le Tecnologie Avanzate. Questo lungo dominio si sta concretizzando poiché la palestra si trova in Cina, uno stato dove Pokémon GO non è ufficialmente disponibile e, di conseguenza, non sono presenti rivali. Quando nel 2017 si recò ad una conferenza sulle celle fotovoltaiche a Xianyang, vicino alla città di Xi'an, riuscì stranamente a collegarsi al suo account Google (normalmente in quel luogo non aveva accesso a internet) e a giocare a Pokémon GO, probabilmente a causa di un bug. Durante una pausa andò a farsi un giro nei dintorni con il suo iPhone in roaming, scoprendo che tutta la città era mappata, anche se non in maniera accurata (le strutture di gioco erano posizionate in maniera sfalsata). In ogni caso, spostandosi con attenzione riuscì ad entrare in una palestra, sconfiggere i Pokémon e a rivendicarla con il suo Blissey, che da allora continua a mantenere il controllo del luogo in completa solitudine, dal momento che nessun giocatore cinese può avvicinarsi a lui. Chissà se un giorno riuscirà ad andare via da lì...

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il Pokémon GO Fest 2021 si svolgerà il 17 e il 18 luglio: il primo giorno sarà dedicato alla "Cattura", mentre il secondo ai "Raid".